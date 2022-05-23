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Подарки на все случаи жизни в Новосибирске с доставкой

  • 23/05/2022, 19:25
Оригинальные и неожиданные подарки делают нашу жизнь счастливее и радостнее. Вряд ли найдется такой человек, который не любит их получать.

Но как преподнести приятный сюрприз знакомому, любимому или родному человеку, находясь от него за сотни или даже тысячи километров? С интернет-магазином FloMarket купить цветы в Новосибирске можно быстро и удобно. Услуги площадки доступы по всей России, список городов постоянно пополняется.

Какие подарки предлагает маркетплейс

FloMarket – это не просто интернет-магазин, а маркетплейс с огромным ассортиментом различных товаров. Здесь свои услуги предоставляют профессиональные флористы, кондитеры и мастера хенд-мейда. Воспользовавшись сервисом магазина, вы из любого уголка мира можете заказать с доставкой по Новосибирску:

  • подарочные наборы. Это могут быть съедобные букеты, наборы из цветов и игрушек, конфет, овощное и фруктовое ассорти, воздушные шары, а также цветочные корзины по ссылке;
  • вкуснейшие ароматные сладости и шоколадные наборы.

Заказать вы можете только цветы или сразу несколько позиций из разных разделов, составив неповторимый подарок для близкого человека. Ассортимент позволяет найти именно то, что больше нравится и что предпочитает адресат. Если затрудняетесь с выбором, или возникла проблема, позвоните в круглосуточную клиентскую поддержку, операторы оперативно ответят в любой день недели.

Неважно что именно вы заказываете, подарок будет собран внимательными специалистами и доставлен курьерской службой прямо к двери получателя точно в указанное время.

Преимущества маркетплейса FloMarket

Сделайте свой подарок близкому человеку, другу или деловому партнеру незабываемым, воспользовавшись сервисом интернет-магазина.

Цветы и подарки от FloMarket – это:

  • широкий ассортимент цветов, кондитерских изделий и других товаров;
  • гарантия свежести и качества подарков и растений;
  • разные способы оплаты, среди которых вы выбираете наиболее удобный;
  • безопасность покупок. Магазин работает исключительно с проверенными продавцами, гарантирует безопасность платежей и сохранение полной конфиденциальности личных данных каждого клиента.

Выбирайте любой подарок из представленных в каталоге, учитывая индивидуальные особенности и предпочтения получателя. Сделайте праздник для родного человека ярким и незабываемым.

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Регионы: Новосибирск

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