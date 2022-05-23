Застройщики отказываются от квартир с отделкой

По данным пресс-службы «Циан», доля недвижимости с отделкой на первичном рынке московского региона снизилась на фоне международных санкций с 64,9 до 59,6%. Жилье с отделкой в среднем на 9% дороже недвижимости без ремонта. Руководитель аналитического центра «Циана» Алексей Попов считает, что снятие с продаж квартир с отделкой — временная мера, вызванная паузой с поставкой импортных материалов, сложностями с расчетами и поиском новых поставщиков.

Опрошенные редакцией участники новосибирского рынка также говорят о сокращении доли квартир с отделкой.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко отмечает, что в 2020 в Новосибирске более 4 тысяч квартир были сданы под ключ, что составляет 18% от общего количества введенных квартир, в 2021-м — 3041 квартира (12%). По его словам, это вполне логично, так как отделка подорожала больше всех других видов строительных работ.

Председатель совета директоров ГК «Группа Мета» Владимир Мартыненков добавляет, что при строительстве жилья импортозамещающих материалов практически нет, но если речь идет о финишной отделке, то здесь чем круче квартира, тем больше используется импортных материалов для ее доведения под ключ. В России большая часть из них не производится.

— При этом я бы не сказал, что импортные материалы сейчас сильно подорожали. Судя по курсу доллара, который продолжает падать, они, возможно, даже подешевели. Падение доллара — это локальная история или долговременный тренд? Как заключать договоры на поставку отделочных материалов, если не можешь просчитать риски изменения цены на них, не можешь оценить, выйдет ли в итоге себестоимость твоего объекта за пределы платежеспособного спроса? — рассуждает Мартыненков. — Это межправительственные, межгосударственные риски. Если бы производство этих материалов было внутри России, то можно было бы делать более четкие прогнозы, тем более что мы видим — инфляция постепенно устаканивается, стоимость многих материалов внутри страны откатывается назад. Для жилья класса «эконом» и «комфорт» еще можно найти материалы внутри страны, но все, что выше… Да, можно заместить западные поставки поставками из КНР, но у нас нет конкретного зафиксированного курса рубл/юань. При этом федеральные экономисты говорят о том, что к осени правительство РФ планирует провести разные мероприятия, связанные с рублем. Кроме того, очень сильно подорожала логистика — в силу неопределенности, отсутствия сквозного страхования и т. д. — есть случаи когда стоимость контейнера с 3 тысяч евро повышается до 14 тысяч евро.

По его словам, в такой ситуации неудивительно, что застройщики начинают отказываться от квартир под ключ. ГК «Группа Мета» тоже решила по некоторым объектам отказаться от отделки.

Вторая причина отказа застройщиков от продажи квартир под ключ, по мнению Максима Федорченко, — отделочные работы наиболее подвержены «потребительскому экстремизму», где в выигрыше остаются только юристы.

— Практика показала, что покупатели выдвигают застройщикам совершенно необоснованные требования. За отклеившийся угол обоев с застройщика могут по закону о защите прав потребителей взыскать 300 тысяч рублей. Для застройщика это больше, чем вся прибыль от строительства квартиры. Законодательство в этом плане не меняется, и застройщики отказываются от квартир с отделкой, — констатирует эксперт.

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский также напоминает, что еще несколько лет назад среди новосибирских застройщиков было модно продавать квартиры с отделкой. Но все попытки закончились большим количеством споров и претензий со стороны покупателей. Часть из них была совершенно необоснованной.

— На мой взгляд, сокращение количества предложений квартир под ключ связано с тем, что региональный рынок пока не готов к цивилизованной работе: ни спрос, ни предложение, — комментирует собеседник редакции. — Что касается Москвы, то столичный и региональный рынок жилой недвижимости — это вообще две разные цивилизационные формы, где идут разнонаправленные процессы.

В частности, он напомнил, что еще до начала спецоперации некоторые московские девелоперы открывали собственные фабрики для того, чтобы сдавать квартиры не только с отделкой, но и с полной комплектацией и мебелью.

— Москва стремится к унификации и выдает ее за заботу о потребителе. На самом деле, это ничто иное как желание сделать дополнительные объемы и за счет унификации поймать на них дополнительный доход. При этом любую нестабильность столичные девелоперы тут же воспринимают как признак апокалипсиса и закатывают истерику, — поясняет Белокобыльский. — Я в принципе удивлялся, какой частью тела столичные девелоперы принимали гениальное решение о комплектации единой мебелью всех квартир по стояку.

В Новосибирске, по его словам, не стоит привязывать отказ застройщиков от квартир под ключ к санкционным делам, изменению себестоимости строительства, попыткам найти новые резервы. Просто эта форма в регионе не прижилась в связи с недоразвитостью рынка.

Ранее редакция сообщала, что в новостройках Новосибирска впервые за 27 месяцев снизилась стоимость квадратного метра.