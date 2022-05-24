Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером мероприятия в рамках празднования 15-летия Академпарка

Партнером одного из таких мероприятий выступил Банк Уралсиб, подготовивший для гостей праздника подарки и угощения.

Академпарк Новосибирска — это одна из наиболее эффективных производственных площадок региона, на которой размещаются более 200 инновационных компаний. В специализированных бизнес-инкубаторах создается уникальная наукоемкая продукция, здесь трудится около 5000 сотрудников.

«Для нас большая честь принять участие в праздничном мероприятии по случаю 15-летия Технопарка. Банк Уралсиб — один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых продуктов для розничных и корпоративных клиентов. И мы рады предложить свои услуги как предприятиям-резидентам этой уникальной технологической площадки, так и их сотрудникам и всем жителям Академгородка», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 апреля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 229 точек продаж, 1 381 банкомат, 310 платежных терминалов.