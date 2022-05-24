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Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером мероприятия в рамках празднования 15-летия Академпарка

  • 24/05/2022, 09:00
20 мая и 21 мая 2022 года в Академгородке Новосибирска прошли праздничные мероприятия, посвященные 15-летию Технопарка (Академпарка).

новости бизнесаПартнером одного из таких мероприятий выступил Банк Уралсиб, подготовивший для гостей праздника подарки и угощения.

Академпарк Новосибирска — это одна из наиболее эффективных производственных площадок региона, на которой размещаются более 200 инновационных компаний. В специализированных бизнес-инкубаторах создается уникальная наукоемкая продукция, здесь трудится около 5000 сотрудников.

«Для нас большая честь принять участие в праздничном мероприятии по случаю 15-летия Технопарка. Банк Уралсиб — один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых продуктов для розничных и корпоративных клиентов. И мы рады предложить свои услуги как предприятиям-резидентам этой уникальной технологической площадки, так и их сотрудникам и всем жителям Академгородка», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 апреля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 229 точек продаж, 1 381 банкомат, 310 платежных терминалов.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : меры поддержки инновации


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