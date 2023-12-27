Контрабанду хвойного леса пресекли в Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области контрабандисты пытались незаконно вывезти 175 м³ хвойного леса из Сибири.

Факт нелегального вывоза лесоматериала пресекли сотрудники регионального ФСБ на границе с Казахстаном. Оперативники остановили два большегруза: в одном из них было 77 кубометров хвойного леса, в другом — 98.

Весь контрафакт конфисковали в доход государства судебные приставы подразделения по Карасукскому району.

— Мы описали пиломатериал конфиската, затем направили уведомление в Минобороны для его передачи, — сообщила судебный пристав-исполнитель Елена Крюкова. За 2023 год это был самый крупный конфискат лесоматериала в Новосибирской области, отмечают в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские таможенники выявили контрабанду лесоматериалов на 31,6 млн рублей.