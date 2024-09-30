Подрядчика для исследования транспортной системы Новосибирской агломерации ищет Минтранс

Минтранс Новосибирской области объявил торги на «Разработку регионального стандарта транспортного обслуживания, регионального комплексного плана транспортного обслуживания Новосибирской области, документов транспортного планирования Новосибирской городской агломерации». Стартовая цена контракта — 50 млн рублей.

План разрабатывается в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и ставит перед собой такую глобальную цель, как создание проекта по развитию транспортной системы региона на ближайшие пять лет, говорится в документах торгов.

Подрядчик должен будет обследовать функционирование действующей в агломерации транспортной системы, разработать математические модели транспортной системы, подготовить прогнозы сценариев ее развития, спланировать мероприятия по строительству или реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального и местного значения, а также по организации комплексного транспортного обслуживания населения и дорожного движения в границах области.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 октября текущего года. Окончательный выбор подрядной организации состоится 16 октября. Выполнить все работы по контракту подрядчик должен до 15 октября 2025 года.

Напомним, что исследование транспортной системы Новосибирска проводилось уже не один раз. Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов высказал опасение, что это очередной такой план, который как и все предыдущие, может «уйти в стол». Эксперт нашел ряд разногласий в самом перечне документов, разъясняющих необходимость столь масштабного исследования.

— Начиная с 2016 года такие экспертизы проводились не единожды. Стоимость их исчислялась десятками миллионов. Дело в том, что даже в самом стратегическом планировании этого плана есть очевидные несоответствия. Противоречия начинаются на уровне документальной базы, начиная с самих программ комплексного развития транспортной среды и заканчивая генеральным планом в целом, — поясняет Стефанов.

Эксперт уточнил, что в самом Минтрансе ссылаются на 220 федеральный закон, а основной целью называют формирование документов по перевозкам. Но у него самого это вызывает много вопросов, требующих детального рассмотрения.

— Мы уже на уровне прокуратуры просим синхронизировать всю документальную базу. Потому что документов много, а порядка нет. Поможет ли новый план упорядочить всю систему покажет только время, — констатирует Александр Стефанов.

Ранее редакция сообщала о том, что транспортные потоки и схемы движения просчитают для нового микрорайона в Новосибирске.