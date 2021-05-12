Поддельные товары известных брендов изъяты из магазина в Новосибирске

Сотрудники Новосибирской таможни совместно с сотрудниками МВД и прокуратуры при проверке одного из магазинов города обнаружили, что на одежду и обувь были незаконно нанесены обозначения популярных брендов «NIKE», «ADIDAS», «VANS», «СONVERSE», «REEBOK», «PUMA» и др. По ряду признаков можно было определить, что странами происхождения спортивной экипировки являются Китай, Вьетнам и Индонезия.

— Общее количество изъятых в магазине товаров составило 1 287 единиц, в числе которых 595 предметов спортивной одежды и кроссовок с признаками контрафактности и 692 пары обуви без обязательной индивидуальной маркировки «Data-matrix», — прокомментировала специалист отдела по связям с общественностью Сибирского таможенного управления Татьяна Мартьянова.

По данному факту проводится дополнительная проверка.