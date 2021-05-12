ПСБ расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов

Теперь клиенты могут участвовать в первичных размещениях облигаций, проводить сделки на срочном рынке и валютные операции на Московской бирже на сумму от 1 евро или доллара США.

Новые опции позволят участвовать в торговле фьючерсными контрактами, покупать облигации в процессе их размещения, а также конвертировать по выгодному курсу любую комфортную сумму.

Функционал доступен как пользователям мобильного приложения «ПСБ Инвестиции», так и клиентам, предпочитающим web-версию платформы.