Более 40 групп детских садов находятся на карантине в Новосибирской области

45 групп в детских садах Новосибирской области закрыты на карантин.

Уровень заболеваемости в детских садах немного увеличился.

― 45 групп закрыты на карантин, ― подчеркнул Олег Клемешов, и. о. мэра Новосибирска на оперативном совещании.

Заболеваемость в образовательных учреждениях снизилась в Новосибирской области.

― Сейчас полностью закрытых классов и школ нет, ― рассказал Клемешов.

Также на оперативном совещании было сказано, что за предыдущую неделю ОРВИ заболели 22 442 человека, выявлено также 14 случаев гриппа.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверяет детский сад после массового отравления детей в Новосибирске.