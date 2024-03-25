Более 40 групп детских садов находятся на карантине в Новосибирской области

45 групп в детских садах Новосибирской области закрыты на карантин.
Уровень заболеваемости в детских садах немного увеличился.
― 45 групп закрыты на карантин, ― подчеркнул Олег Клемешов, и. о. мэра Новосибирска на оперативном совещании.
Заболеваемость в образовательных учреждениях снизилась в Новосибирской области.
― Сейчас полностью закрытых классов и школ нет, ― рассказал Клемешов.
Также на оперативном совещании было сказано, что за предыдущую неделю ОРВИ заболели 22 442 человека, выявлено также 14 случаев гриппа.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверяет детский сад после массового отравления детей в Новосибирске.
Источник: Freepik / автор — prostooleh
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