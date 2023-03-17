АО «Разрез Колыванский» успешно прошло сертификацию по международным стандартам ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018

По результатам аудита, проведенного компанией Bureau Veritas, система экологического менеджмента и охраны здоровья и безопасности труда АО «Разрез Колыванский» (добывающий актив ЭЛСИ) признана соответствующей требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

В область сертификации вошла деятельность по добыче, переработке, обогащению угля и отгрузке угольной товарной продукции.

Успешному прохождению сертификационного аудита способствовали предварительное обучение сотрудников по темам «Интегрированные системы менеджмента» и «Менеджмент рисков», проведение внутреннего и предсертификационного аудитов, внедрение риск-ориентированного подхода в управлении, а также слаженное взаимодействие всех ответственных подразделений компании.

Соответствие деятельности компании международным стандартам ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 подтверждает статус «Разреза Колыванского» как ответственного недропользователя, надежного работодателя и социально ответственного партнера.

Фото с сайта elsi