Подготовка к экзаменам по математике: важные советы

Найдите репетитора

Если финансы семьи позволяют заниматься с индивидуальным педагогом в формате внеклассного образования, то квалифицированный репетитор, специализирующийся именно на подготовке к школьным экзаменам – это наиболее эффективный способ подготовки.

Желательно найти репетитора и «забронировать» у него места в расписании заранее, так как в начале года и весной спрос на таких учителей заметно увеличивается, тем более, если педагог действительно хорошо готовит детей к ГОГЭ и ЕГЭ из года в год.

Обратите внимание, что ни один репетитор не будет гарантировать набор определенного количества баллов – это невозможно. Тем не менее, он может показать примеры заданий прошлых лет, научить правильно писать ответы, распределять время на экзамене и так далее.

Курсы в онлайн школах

Для методичной и систематизированной подготовки, если в запасе есть минимум несколько недель, подойдут профильные курсы математических онлайн школ. Как правило, курсы представляют собой подборку материалов и упражнений, составленную педагогами, а также тесты и уроки с репетиторами. Конкретный «набор» курса зависит от цели занятий и уровня начальных знаний.

На сайте данной математической онлайн школы вы можете получить более подробную информацию о подготовке, если вас интересует курс ЕГЭ по математике: https://myalfaschool.ru/courses/ege1.

Готовьтесь дома

Даже если вы нашли репетитора или занимаетесь по методике онлайн школы на тематических курсах, повторять материал школьной программы нужно и самостоятельно. Педагоги рекомендуют решать задачи по разделам учебника, не перескакивая с билета на билет, определяя наиболее сложные типовые задачи.

В качестве подручного методического пособия можно использовать обучающую информацию, которая имеется в открытом доступе – видеоуроки и учебники для разных классов из интернета. Минус у такого подхода только один – отсутствие профессионально составленного долгосрочного плана занятий и куратора, которому можно задать вопросы в наиболее трудные моменты.