В чем выгода цифровых платежных сервисов?

Локдаун ускорил развитие всех дистанционных банковских услуг, в том числе цифровых платежных сервисов. Участники новосибирского банковского рынка в рамках заочного круглого стола оценили, какие цифровые платежные сервисы и почему сегодня пользуются наибольшим спросом у бизнеса и его клиентов.

Почему растет спрос?

Ольга Гринько, заместитель управляющего по МСБ Сибирского филиала банка «Открытие», поясняет, что главным вызовом, с которым столкнулись банки в период пандемии, стала необходимость предоставлять клиентам весь комплекс продуктов и услуг с учетом введенных ограничительных мер и необходимости обеспечения безопасности клиентов и сотрудников.

— Цифровизация банковских услуг — это постоянный тренд и веление времени. Происходящие события же способствовали форсированному переходу взаимодействия с клиентом в онлайн-режим. В первую очередь мы усовершенствовали мобильный банк для всех категорий наших клиентов, сделав доступными большинство операций, раньше требовавших визита в офис. Мы непрерывно продолжаем развивать наш сайт. Например, весь процесс подачи и оформления документов на этапе заявки на ипотечный кредит проводится в личном кабинете на сайте, — говорит Ольга Гринько. —Предприниматели могут оформлять заявки на снятие наличных денег со счета без бумажной чековой книжки (что раньше не было возможным в принципе), частичное погашение ряда кредитов, заключение договор на торговый эквайринг и т.п. Клиенты-участники ВЭД могут воспользоваться услугой отслеживания сроков по операциям валютного контроля, проведения таможенных платежей. Это далеко не полный перечень онлайн-услуг, доступных нашим клиентам.

По ее словам, от цифровизации услуг больше всего выиграли те сегменты, которые ранее уже работали в онлайн-формате либо усилили свое присутствие в нем, например IT-индустрия, доставка различных товаров (продуктов питания, средств гигиены, техники), различные маркетплейсы и др.

— Цифровизация платежных сервисов — это общая тенденция в изменении привычек клиента, потому что становится все удобнее делать любые ежедневные операции, как говорится, из кармана, — поясняет управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева. — Банк «Уралсиб» заинтересован в предоставлении максимально широкого спектра платежных сервисов в Сибири, поэтому мы стараемся расширять список предоставляемых услуг. Помимо множества различных переводов по счетам физических лиц, например, сейчас внедряются возможности оплаты по подписной модели на различные типы услуг, как сделано во многих других регионах страны.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, также отмечает, что пандемия максимально стимулировала переход бизнеса в онлайн. Антиковидные меры привели к взрывному росту интернет-торговли и сервисов онлайн-доставки. Причем нарастили оборот как известные маркетплейсы, так и небольшие компании, оперативно перестроившие свой бизнес в связи с появившимися ограничениями.

— В свою очередь банки активно развивают цифровые каналы, которые сегодня становятся одним из самых востребованных направлений. Так, клиентам ВТБ доступны расчетные операции в онлайн, мы выпускаем виртуальные бизнес-карты, внедрили новые решения для торгово-сервисных предприятий, запустили цифровую экосистему для компаний-участников ВЭД и многое другое. Все эти возможности банк в ответ на спрос бизнеса предложил в рамках стратегического направления, принятого еще в 2019 году, — говорит банкир. — Сегодня ВТБ обеспечивает предпринимателей современными цифровыми решениями и готов оказать всю необходимую поддержку для развития их бизнеса. Мы создаем удобную цифровую среду для бизнеса, обеспечиваем профессиональную экспертизу во всех сопутствующих сферах: от бухгалтерии и налогового учета до помощи в логистике, маркетинге и других направлениях. Работа с каждым клиентом выстраивается индивидуально, поэтому любой из наших сервисов становится для бизнеса эффективным рабочим инструментом. В планах — обеспечить цифровую доступность 100% продуктов и услуг на горизонте 2022 года

Виктория Панькова, заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске, констатирует, что клиенты «Абсолют Банка» в Сибири стали в два раза чаще, чем в допандемийный период, оплачивать покупки онлайн. Также пользователи сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay суммарно почти вдвое увеличили свои траты за этот год. При этом средний чек в платежных кошельках вырос на 20% и составил 1200 рублей. В целом количество транзакций в интернете выросло почти в два раза.

Итак, что банкиры думают по поводу цифровых платежных сервисов…

Виртуальные карты

Сергей Никулин: Виртуальная бизнес-карта — очень удобный инструмент для предпринимателей. Мы запустили такой продукт в этом году. С помощью карты можно круглосуточно и без выходных оплачивать любые важные платежи: хозяйственные, представительские, командировочные расходы. Можно самостоятельно вносить средства на счет через банкомат и не хранить наличные в кассе. Кроме того, применение цифровых карт позволяет сократить использование «пластика», что сегодня особенно важно, поскольку принципы осознанного потребления становятся определяющими для все большего числа людей и компаний.

Владелец карты может выпустить такую карту для себя или для своих сотрудников, настроив по ней необходимые лимиты и уведомления. Виртуальную карту можно оформить буквально за несколько секунд в интернет-банке «ВТБ Бизнес», привязать к электронному кошельку в смартфоне и тут же начать пользоваться, а при желании — довыпустить на «пластике» в любой момент бесплатно — реквизиты обеих карт будут одинаковыми. Управлять картой — устанавливать лимиты, следить за расходами — также можно онлайн. Если у клиента подключен пакет услуг, карта выпускается бесплатно.

Наталья Голубева: Виртуальная карта является удобным и быстрым способом получения банковских услуг, причем зачастую на очень выгодных условиях.

Ольга Гринько: На мой взгляд, современные сервисы пока являются больше дополнением к классическому торговому эквайрингу, так как пользователей физическим «пластиком» пока на рынке гораздо больше чем тех, кто выбрал виртуальную карту. Но мы видим, что плательщики адаптируются и постепенно переходят на виртуальный «пластик».

Виктория Панькова: Цифровая банковская карта — относительно новый продукт на рынке. «Абсолют Банк» запустил свою цифровую карту весной этого года. К началу октября доля этих карт уже достигла 10%. Количество операций по ним тоже постоянно растет. Принципиальное отличие цифровой карты Visa Digital: она не имеет пластикового носителя. При этом она сохраняет почти все функции привычной банковской карты, кроме снятия наличных. Цифровую карту, в отличие от обычной, невозможно потерять, она абсолютно защищена от посягательств злоумышленников. Расплачиваться цифровой картой можно не только в интернет-магазинах, но и в обычных торговых точках, используя смартфон или «умные» часы. Также можно добавить Visa Digital в электронный кошелек Samsung Pay или Apple Wallet. У нас цифровая карта выпускается в мобильном приложении или интернет-банке бесплатно и менее чем за пять минут. Важно, что на остаток денежных средств по этой карте начисляются проценты, а за покупки по акции можно получать повышенный кешбэк. По данным наших аналитиков, жители Сибири чаще всего используют цифровую карту для оплаты услуг доставки, автосервиса, рассчитываются этой картой при покупке продуктов, товаров для дома, посещении ресторанов. Есть интерес к оплате авиабилетов, отелей и услуг различных интернет-сервисов.

Система быстрых переводов (СБП)

Наталья Голубева: В банке «Уралсиб» наибольший рост спроса в сегменте цифровых платежных сервисов наблюдается в сервисах переводов по Системе быстрых переводов, а также по оплате коммунальных услуг. СБП в C2B/B2C сегодня становится самым интересным цифровым платежным сервисом для бизнеса, так как в значительной мере упрощает возможности оплаты клиентом сервисов и услуг. Я бы даже сказала, что СБП уже является стандартом для клиентов в части взаимодействия со другими пользователями. Особенно интересны бизнесу QR-платежи через СБП, они выгодны с точки зрения комиссий, а клиентам удобно с точки зрения контроля своих операций.

Ольга Гринько: Напомню, что СБП — это сервис Банка России, позволяющий оплачивать товары и услуги через мобильные приложения банков-участников, моментально переводить денежные средства без комиссии по QR-коду за товары, услуги в пользу юридического лица. Для многих компаний СБП может стать частичной заменой или дополнением к торговому эквайрингу, а для организаций с низкой транзакционной нагрузкой, крупным среднем чеком — приоритетом: система существенно снижает издержки по оплате банковских комиссий, так как в СБП они составляют не более 0,7% от суммы транзакции, что примерно в 2,5-3 раза ниже эквайринговых ставок. Мы также видим, что с каждым днем набирает популярность оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей.

Сергей Никулин: Сервис приема платежей позволяет снизить издержки по операциям, что особенно важно для собственников небольших компаний: небольших торговых точек, парикмахерских, мелких предприятий сферы услуг и других. Также с его помощью можно ускорить расчеты с покупателями — перевод средств осуществляется мгновенно в любое время суток.

На текущий момент одним из главных преимуществ для клиентов ВТБ является возможность компенсировать комиссию за проведение оплаты по QR-кодам в СБП. Такая мера поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц запущена в соответствии с положениями 209-ФЗ в рамках госпрограммы субсидирования Минэкономразвития. Средства за предыдущий месяц в полном объеме будут возвращаться автоматически на расчетный счет клиента. Экономия для предпринимателей составит от 0,4 до 0,7% от объема операций в зависимости от сферы их деятельности — такой размер комиссии сейчас предусмотрен за проведение операций через СБП. Возврат предусмотрен по операциям, проведенным с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Для того чтобы начать принимать платежи с помощью QR-кода Системы быстрых платежей, предпринимателю или организации достаточно открыть расчетный счет в ВТБ и выбрать подходящий способ приема оплаты через СБП. Это можно делать с помощью мобильного приложения «ВТБ Бизнес QR», POS-терминала или мультифункционального устройства «ВТБ-касса» — все зависит от потребностей клиента.

Мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» устанавливается на смартфон продавца, дополнительного оборудования не требуется. Начать принимать платежи можно практически моментально — спустя несколько минут после регистрации в приложении. Для ИП, которые являются самозанятыми, функционал сервиса дополнительно позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, получать квитанции для уплаты налогов.

«ВТБ-касса» — решение, которое объединяет онлайн-кассу и платежный терминал. Устройство поддерживает прием банковских карт, бесконтактную оплату, а также позволяет проводить расчеты с использованием QR-кодов СБП. Сервис удобен тем, кто работает с товарами, подлежащими обязательной маркировке: парфюмерия, обувь, шины, табачные изделия и др. Базовый функционал кассы позволяет сканировать штрих-код маркировки и сразу передавать данные о товаре в систему «Честный знак» в соответствии с законодательством РФ. Оборудование предоставляется в пользование бесплатно, а стоимость подключения зависит от выбранного тарифного плана. В рамках услуги ВТБ предоставляет фискальный накопитель и берет на себя подключение кассы к ОФД и ее регистрацию в ФНС. Предпринимателю остается только включить устройство и начать принимать оплату.

Виктория Панькова: В «Абсолют Банке» одним из самых быстрорастущих дистанционных сервисов в 2021 году продолжает оставаться Система быстрых платежей (СБП). Мы одними из первых на рынке отменили комиссию за пользование этим сервисом. За период с июля по сентябрь общая сумма переводов через СБП у нас выросла на 26%. Доля СБП-переводов у нас уже превысила 70% от общего объема Р2Р-платежей. Наиболее популярны онлайн-платежи среди молодых клиентов, и это вполне логично. Доля регулярных онлайн-платежей среди тех, кому меньше 25 лет, — более 80%, не старше 35 лет — 75%, старше 45 лет — более 50%.

В марте 2021 года банк запустил С2В-сервис оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей в мобильном приложении «Абсолют Mobile» для платформ iOS и Android, и он быстро приобрел популярность.

Что касается «Абсолют Банка» в Сибири, то у нас объем С2B-переводов, проведенных через Систему быстрых платежей, по сравнению с летними месяцами увеличился на 62%. Клиенты оплачивают покупки или услуги по QR-коду — быстро и без комиссий — как в розничных торговых точках, так и в онлайн-магазинах. Основной драйвер развития переводов в СБП пока — сегмент С2С (переводы от одного физического лица другому физическому лицу), поскольку он был запущен гораздо раньше. Но, по нашим оценкам, у обоих сегментов достаточно большой потенциал в пределах ближайших 5-7 лет. Переводы в СБП постепенно будут снижать на рынке долю международных платежных систем как в переводах, так и в платежах.

Стоит отметить, что в «Абсолют Банке» доля ежемесячных платежей по ипотеке через цифровые каналы достигла рекордного показателя — 72%. Интересно, что при частичном досрочном онлайн-погашении ипотечных кредитов этот показатель еще выше — 89%. Высокая доля дистанционных погашений жилищных кредитов у нас обусловлена удобством интернет-банка и мобильного приложения. Кроме того, мы выдаем клиентам для оплаты жилищных кредитов бесплатную карту для онлайн-переводов с карт других банков без комиссии.

Безопасность

Кстати, рост интереса бизнеса и населения к цифровым платежным сервисам банкиры объясняют не только удобством таких расчетов. Наталья Голубева отмечает, что цифровые платежные сервисы во многом безопаснее физических, если придерживаться простейших правил безопасности.

— Безопасность средств клиентов — наш приоритет. Для их защиты банком применяются самые современные технологии, которые соответствуют стандартам, принятым в мировой практике. Цифровые сервисы обладают многоступенчатой защитой, построенной на механизме многофакторной аутентификации клиента и электронной подписи с использованием сертифицированных специальными службами средств, — перечисляет и Сергей Никулин.

Виктория Панькова также считает, что платить смартфоном сегодня уже безопаснее, чем банковской картой (и тем более наличными).