Подключите эквайринг в Банке «Левобережный» по ставке 0,9%

Для участников акции ставка по эквайрингу составит 0,9%, но не менее 1800 рублей в месяц с терминала. Такой тариф будет действовать в течение 5 месяцев, до конца августа. Специальное предложение действует при открытии расчетного счета в банке и подключении одного из бизнес-пакетов РКО – «Эквайринг плюс», «Стабильный» или «Все включено». После 31.08.2022 ставка на обслуживание устанавливается в размере 1,59%. Воспользоваться предложением могут не только новые клиенты, но и те, у кого уже есть расчетный счет в Банке «Левобережный».

При заключении договора торгового эквайринга юридические лица и ИП могут выбрать схему возмещения средств на расчетный счет (утро, вечер, выходные) без дополнительной платы и подключить личный кабинет для получения детализации платежей. Банк бесплатно настраивает, устанавливает терминалы и обучает работе с ними в течение 2 рабочих дней после заявки.

Если на торговой точке отсутствует проводной интернет или терминал используется для доставки, специалисты банка обеспечат клиента сим-картой и предоставят все необходимые расходные и рекламные материалы.

Получить подробную консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Оставьте онлайн-заявку на подключение эквайринга.

Срок действия предложения: 18.04.2022-31.08.2022. Предложение распространяется на юридических лиц и ИП с определенными МСС-кодами.