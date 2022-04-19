Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Команда студентов факультета бизнеса НГТУ НЭТИ с проектом «Choiser — маркетплейс с индивидуальным подбором одежды и рекомендациями» стала победителем Школы Startup Unit (Академпарк). Участники команды: Валерий Криницын, Юлия Немцева и Мария Мироненко — второкурсники ФБ. Дмитрий Орлов — IT-специалист, с которым ребята познакомились на Startup Unit. Валерий, Юлия и Мария учатся в одной группе на направлении «Менеджмент» и уже имеют опыт совместной работы над проектами. Когда в расписании появилась дисциплина «Инновационный менеджмент», результатом освоения которой должен быть готовый стартап, ребята сразу решили, что для них это станет не очередной учебной работой ради баллов, а тем, от чего горят глаза и что приносит доход. Втроем пришли на Startup Unit с идеей создания алгоритма подбора одежды для маркетплейсов.

— Мы не знали даже, что такое алгоритм, знали только конечную цель — облегчить покупателям выбор подходящих вещей, а продавцам — снизить количество возвратов по причине «не подошло», — рассказала Мария Мироненко, маркетолог команды. — Роли в команде у нас распределены так: Валера — координатор и аналитик, составляет план, распределяет задачи, просчитывает все наперед. Юля замечательно работает с визуалом, создает презентации, она сделала наш первый макет визуализации алгоритма, который мы демонстрировали экспертам. Я — маркетолог, исследую рынок, работаю с потенциальными клиентами и партнерами, чтобы заинтересовать их в нашем проекте. На знакомстве с участниками Школы мы увидели Диму, который представился как человек, умеющий работать с нейросетями. И еще он тоже из НГТУ. Поняли, что он нам очень нужен, и позвали в команду. Дима сходу показал нам, какие пути реализации нашей идеи существуют.

Дальше была постоянная работа над идеей, проверка гипотез, опросы, интервью, консультации экспертов. На определенном этапе команда поняла, что идея создания алгоритма подбора одежды в интернет-магазинах, что называется, «не стреляет». Зато интервью вывели на реальную проблему покупателей и продавцов товаров на маркетплейсах.

Для покупателей она звучит так: вещи, приобретенные на интернет-площадках, часто не подходят по размеру или не садятся так, как это выглядело на фото, а размерная сетка не может помочь, даже при точных обмерах тела, особенно людям с нестандартной фигурой (а таких большинство).

Для продавцов проблемой являются связанные с вышеописанными сложностями бесконечные возвраты, сомнения покупателей, их негативные эмоции.

Во время работы Школы команда Choiser пересмотрела множество вариантов решений этих проблем. Итогом стала идея стартапа — технология онлайн-примерки одежды на 3D-модель покупателя, созданную по его индивидуальным параметрам. Человек снимает с себя определенные мерки, загружает их на сайт и получает 3D-копию себя, такой персональный виртуальный манекен. На эту модельку уже примеряется понравившаяся одежда, которая также заранее отрисована в 3D, и покупатель видит, что сидит хорошо, а что категорически не подходит.

Сейчас команда работает над совершенствованием технологического процесса и ведет переговоры с реально работающими маркетплейсами, которые согласятся внедрить технологию в свой процесс взаимодействия с покупателями.

Материал предоставлен пресс-службой НГТУ НЭТИ