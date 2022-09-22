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Подключите кешбэк и получайте ежемесячно до 10 000 рублей

  • 22/09/2022, 17:31
Банк «Левобережный» предлагает присоединиться к программе лояльности, чтобы возвращать кешбэк за любые покупки по дебетовым картам.

новости бизнесаДля получения кешбэка достаточно подать заявление в BL-Online. Это займет не больше 2 минут. В мобильном приложении:

  1. Нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу.
  2. В разделе «Заявления, сообщения» нажмите на «+» (для Android) или знак карандаша в правом верхнем углу (для iOS).
  3. Выберите в списке «Заявление на получение кешбэка» и укажите карту.
  4. Нажмите «Отправить» и подтвердите операцию одноразовым паролем.

Также заявление можно подать с компьютера через интернет-банк BL-Online.

Заявление нужно подать по каждой дебетовой карте банка, если у вас их несколько и по каждой вы хотите получать кешбэк. Оформить заявление может только сам клиент.

Подключите программу лояльности банка и получайте каждый месяц кешбэк до 1 500 рублей по классическим картам и до 10 000 рублей – по премиальным. Если вы подадите заявление в сентябре, то уже 10 октября вам вернется первый кешбэк за покупки, совершенные до 30.09. Больше кешбэка можно получать по акциям партнеров банка.

Если у вас еще нет дебетовой карты, закажите ее на сайте, в BL-Online или в офисах банка. По всем вопросам обращайтесь в единую справочную службу: 8-800-3333-555 (бесплатная круглосуточная линия).

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото пресс-службы банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы кэшбэк деньги


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