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Интерес к биотехнологиям растет, несмотря на санкции и мобилизацию

  • 22/09/2022, 17:00
Интерес к биотехнологиям растет, несмотря на санкции и мобилизацию
На форуме OpenBio планируют обсудить импортозамещение в сфере биотехнологий, а также социально значимые заболевания.

Форум OpenBio-2022 будет логическим продолжением серии мероприятий, которые нацелены на обеспечение технологической независимости страны. В этом году на участие в нем уже зарегистрировались 1235 участников из 11 стран (Латвия, Польша, Сирия, Греция, Индия, Китай, Беларусь, Казахстан и так далее) из 55 регионов России. В прошлогоднем форуме приняли участие более 1,5 тысячи человек.

— Я не рассчитывала, что так будет. Мы готовились проводить более локальное мероприятие, а не международное событие, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС Юлия Линюшина, руководитель отраслевого комплекса OpenBio.

Увеличилось количество участников научной конференции — 500 заявок, на 50% больше, чем в 2021 году. В секции по молекулярной биологии конкурс составляет 10 человек на место.

Как отмечает Линюшина, все 3 дня форума полностью заполнены мероприятиями — нет ни одного свободного окошка. Она объясняет это ростом интереса к темам форума, а также появлением новых актуальных тем. К примеру, в этом году на OpenBio снижен градус освещения COVID-19, хотя на мероприятии будет выступать разработчик вакцины Sputnik Денис Логунов. Фокус мероприятий форума смещен на ряд социально значимых заболеваний: Альцгеймер, нарушения нейротематики, онкология, ВИЧ.

Большим блоком идет импортозамещение. В процессе подготовки OpenBio было выявлено, что работающих замещений в сфере биотехнологий пока мало, но есть разработки, которые либо не выведены на рынок, либо не получили должного развития из-за различных международных игроков.

В этом году на форуме впервые появится секция биоинформатики, которую будет вести Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук и член Европейской Академии.

— OpenBio-22 стал еще более междисциплинарным и мультиформатным. Мы смотрим не только как ученые или бизнесмены, но и как это видят юристы, социологи, — подмечает Линюшина.

Форум OpenBio-2022 пройдет в наукограде Кольцово с 27 по 30 сентября.

 

Ранее редакция сообщала, что на форуме планируется обсудить российские разработки для lifescience.

Фото с официальной страницы OpenBio в «ВКонтакте»

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Рубрики : Инновации Медицина Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : социально значимые заболевания Импортозамещение в биотехнологиях OpenBio COVID-19


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