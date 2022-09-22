Власти Японии расширят список антироссийских санкций

По данным агентства Kyodo, глава японского МИД Есимаса Хаяси на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки заявил о намерениях Японии расширить санкции против России путем включения в санкционный список новых компаний, связанных с военной сферой, в отношении которых распространяются санкции на экспорт.

Главы дипломатий семи государств продолжат сообща обеспечивать продовольственную и энергетическую безопасность, а также поддерживать киевский режим.

Ранее Япония ограничила ввоз в Россию 14 видов высокотехнологичных товаров, в том числе вантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы. Кроме того, возить в Россию нельзя оборудование для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна сохранит санкции против РФ в поддержку Украины.