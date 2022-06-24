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Nike, Microsoft и Cisco намерены полностью уйти из России

  • 24/06/2022, 17:31
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Nike, Microsoft и Cisco намерены полностью уйти из России
Исход иностранного бизнеса. Дайджест за 24 июня.

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike окончательно уйдет с российского рынка на фоне ситуации с Украиной, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное электронное письмо компании.

Причины такого решения не называются. Кроме того, журналисты не объявили точную дату закрытия магазинов указанной марки в стране.

Ранее сотрудник компании заявил «Ведомостям», что в связи с операционными сложностями Nike принял решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения с российскими партнерами. При этом компания продолжала осуществлять все выплаты своим сотрудникам. Помимо этого, на тот момент российский офис Nike продолжал работать в привычном режиме.

Корпорация Microsoft продолжит сворачивать свою работу в России, пока не сократит свое присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью, заявил президент компании Брэд Смит в ходе онлайн-интервью газете The Washington Post Live. Решение должно затронуть более 400 сотрудников, которым пообещали «полную поддержку в это сложное время».

— Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в итоге не останется почти ничего или вообще ничего, — рассказал Брэд Смит.

О планах значительно урезать масштабы бизнеса в стране компания сообщила еще в начале июня.

19 июня стало известно, что компания запретила скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России.

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начнет постепенный уход с рынков России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

— Мы приняли решение о начале планомерного свертывания нашего бизнеса в России и Белоруссии, — приводит агентство слова представителя компании.

Агентство отмечает, что компания сосредоточена на том, чтобы сотрудникам в РФ и Белоруссии, которых затронет решение, была оказана необходимая поддержка.

Ранее Cisco заявила о временной приостановке продаж своих продуктов и оказания услуг на территории России и Белоруссии из-за событий на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.

Фото: flickr.com — Cody C.Gphoto

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес


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