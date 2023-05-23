Поднять налог на сверхдоходы до 30% предложили в Госдуме

Депутаты КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым выдвинули инициативу повышения до 30% налога на доходы свыше 10 млн. рублей. Законопроект размещен в базе данных Госдумы.

Согласно документу, повышенная ставка применима для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. Авторы инициативы уверены, что, если проект закона будет принят, федеральный бюджет сможет рассчитывать на дополнительные доходы в сумме около 650 миллиардов рублей ежегодно.

В пояснительной записке коммунисты заострили внимание на значительное сокращение нефтегазовых доходов страны — в январе текущего года они снизились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И так как дефицита бюджета продолжает расти (3,424 триллиона рублей по итогам первых четырех месяцев года), КПРФ рекомендует правительству прибегнуть к использованию инструмента налогового регулирования.

Однако кабмин увеличение прогрессивного налога не поддерживает. В заключении на законопроект говорится, что с 1 января 2021 года ставка налога на доход физлиц уже была увеличена с 13 до 15% для доходов свыше пяти млн. руб. в год. Также, в соответствии с проектом документа, предлагается применение новых ставок в отношении доходов, полученных начиная с 1 января этого года, в то время, как по закону акты, устанавливающие или повышающие налоги и сборы, не имеют обратной силы. В правительстве уверены, что предложенные КПРФ изменения могут привести к уходу зарплат в тень и, как результат, к сокращению налоговых поступлений.

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