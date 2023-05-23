В Новосибирск снова вернутся ночные заморозки

О температурных качелях от -3 до +25 градусов жителей Новосибирской области предупреждают синоптики.

В последнюю неделю мая в регионе ожидаются ночные заморозки от -1 до -3 градусов. При этом днем воздух будет прогреваться до +22 градусов, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

23 мая в столице Сибири днем столбик термометра прогреется до +20 +22 градусов. Осадков не ожидается. Ветер с севера будет дуть с порывами до 14 метров в секунду.

24 мая в регионе ожидаются заморозки до -1 градуса. Однако уже днем потеплеет до +22. Ветер все так же будет северный и подует со скоростью до 15 м/с.

Самая холодная ночь выпадает на 25 мая. По данным Гидрометцентра, в районах Новосибирской области ожидаются заморозки до -3. Возможны кратковременные дожди. Днем будет не ниже +22 градусов.

Согласно данным других погодных сервисов, 30 и 31 мая дневные температуры могут достигать 30 градусов тепла. Настоящее лето придет в город 1 июня.

Ранее редакция сообщала, что названа дата похолодания и начала дождей в Новосибирске.