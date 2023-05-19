В бюджете РФ не нашлось достаточной суммы для борьбы с сахарным диабетом

В российском бюджете не нашлось средств на финансирование федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Всего на эти цели зарезервировано 10 млрд руб. ежегодно в течение 2023–2025 годов, пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ Минфина Всероссийскому союзу пациентов (ВСП).

По данным экспертов, чтобы запуск проекта по борьбе с сахарным диабетом был полноценным, необходимо от 150 млрд руб. ежегодно. А в Центре экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава считают, что сумма эта должна быть гораздо выше, и необходимо минимум 238 млрд руб.

Издание отмечает, что регистр пациентов с сахарным диабетом включает около 5 млн человек, только на одни лекарства которым нужно 100 млрд руб. в год.

Также, согласно паспорту федерального проекта, который согласовал Минфин, больных необходимо обеспечить системами непрерывного мониторинга глюкозы и дооснастить медицинским оборудованием региональные больницы, в которых диагностируют и лечат эндокринные заболевания.

Есть и еще одна статья расходов – повышение квалификации врачей и медсестер, оказывающих помощь пациентам с диабетом.

На сегодняшний день в Минфине сообщили изданию о том, что в настоящее время профильные главные распорядители бюджетных средств предложений по увеличению объема финансирования федпроекта не вносили.

Ранее редакция сообщала, что российские ученые запатентовали новое лекарство от диабета второго типа.