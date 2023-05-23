«Зеленый марафон» в Новосибирске собрал более 4000 участников

Всероссийский благотворительный забег «Зеленый марафон» состоялся в Новосибирске в субботу, 20 мая. Мероприятие прошло в 10 раз — после годичного перерыва. Новосибирск присоединился к акции вместе с 60 другими городами России. Организатором марафона традиционно стал Сбербанк.

Напомним, история марафона стартовала в 2012 году, когда Сбер организовал соревнования в поддержку Олимпийских игр в Сочи. За 10 лет из спортивного мероприятия «Зеленый марафон» трансформировался в социально значимое ESG-событие, которое привлекает внимание общественности к проблемам экологии и их решению.

В этом году в марафоне приняли участие более 4000 взрослых и детей. Это рекорд! При этом еще за день до мероприятия власти Новосибирска сообщали о 3500 зарегистрированных марафонцев.

Каждый участник марафона мог выбрать дистанцию на свое усмотрение — 4,2 или 10 км.

— Я узнал о марафоне на работе. Вспомнил школьные годы, когда занимался легкой атлетикой. Поэтому решил проверить себя, есть ли еще силы, — рассказал на пресс-подходе Дмитрий, один из участников марафона.

Ежегодно растет количество детей среди новосибирских марафонцев. В этом году более 350 юных новосибирцев бежали 1/10 взрослой дистанции — 420 м. Свою неограниченную волю к победе продемонстрировали люди с ограниченными возможностями — в инклюзивном забеге в этом году приняли участие более 100 человек.

По традиции в день «Зеленого марафона» организаторы провели экологическую акцию.

— Сегодня мы высадили несколько сосен. Традиционно на набережной проходят самые массовые мероприятия: зимой здесь был размещен рекордный каток, летом — это прекрасное место для отдыха всех, — отметил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«Зеленый марафон» — это не только спортивное, но и благотворительное мероприятие. В день марафона также проводился сбор пожертвований: банк объявил об акции «Мир открытых возможностей» и дал старт сбора средств в поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот. За каждого спортсмена, преодолевающего дистанции вместе с приложением «На спорте», Сбер перечисляет деньги в благотворительный фонд: 100 рублей за каждый километр. Еще 10 млн рублей в качестве первого взноса зачислил Сбербанк.

— Когда мы говорим о благотворительности, то в голову приходят такие слова, как солидарность, самореализация. Я вспоминаю разговор с молодым парнем — участником «Зеленого марафона» — в 2020 году. Я задал ему вопрос: почему он занимается в период пандемии волонтерством? Он ответил: «Пандемия пройдет, а воспоминания о том, что я в сложное время помогал людям, останется». Здорово, что желание самореализовываться, по сути, помочь самому себе, все больше и больше проявляется в новосибирцах, — отметил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Во время проведения «Зеленого марафона» на Михайловской набережной работали общественные организации, которые курируют приюты для животных, общество по борьбе с деменцией и др. Также любой участник марафона мог подать заявку на донорство костного мозга. Всего за день о своем желании участвовать в акции заявили более 20 потенциальных доноров.

«Зеленый марафон» стал настоящим семейным праздником. Для детей на Михайловской набережной работали аниматоры, для родителей были организованы различные мастер-классы. Поэтому в перерывах между забегами каждый мог найти себе занятие по интересам.

По словам Анатолия Локтя, мэра Новосибирска, Михайловская набережная, как общественная городская площадка, растет и развивается благодаря таким мероприятиям.