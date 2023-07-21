Полицейские задержали подозреваемого в поджоге военкомата в Бердске

Полицейские задержали предполагаемого поджигателя военкомата в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

— Это местный житель, — сказал источник ТАСС.

Стоит отметить, что в ГУ МВД по Новосибирской области сказали, что не располагают подобной информацией.

Напомним, что ЧП произошло вечером в среду, 19 июля. Неизвестный поджог дверь военного комиссариата на улице Первомайской, 66 в городе Бердске. Заметив сотрудников военкомата, мужчина быстро убежал, бросив на крыльцо бутылку с зажигательной смесью.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция ищет поджигателя военкомата в Бердске.