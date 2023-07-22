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В Новосибирске более чем на половину смонтирована вантовая система четвертого моста через Обь

  • 22/07/2023, 13:20
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В Новосибирске более чем на половину смонтирована вантовая система четвертого моста через Обь
Возведены все 17 опор мостовой переправы.

В Новосибирске более чем наполовину смонтирована вантовая система четвертого моста через реку Обь, сообщили в пресс-службе Группы «ВИС». На объекте работает более 1300 человек и 220 единиц техники.

В компании сообщили, что на сегодняшний день возведены все 17 опор моста, полностью завершено сооружение 114-метрового пилона.  Ванты на мосту еще продолжают устанавливать: уже смонтировано 42 — это 60% от общего объема.

— По мере их натяжения продвигаются работы по устройству проезжей части на вантовом участке моста в сторону съезда на улицу Ипподромскую. Армирование железобетонной плиты выполнено на 90%, на 45% забетонирована сама плита проезжей части, уложено около 1800 кубометров бетона, — сообщили в ГК «ВИС».

Закончена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на русловой части моста между опорами 6 и 13. Полностью уложен нижний слой асфальтобетона на пролётном строении 1-6. Всего смонтировано 657 из 666 блоков парапетного ограждения. Общая техническая готовность мостового перехода сегодня оценивается в 85%.

На эстакаде основного хода, протяжённость которой составляет 1164 метра, возведены все 24 конструкции опор. Кроме того, здесь полностью завершён монтаж металлоконструкций пролётного строения. Отмечается, что монолитная плита проезжей части забетонирована на 73%, а общая техническая готовность эстакады основного хода – 76%.

На транспортной развязке на левом берегу возвели 44 опоры из 45. На этом участке продолжается монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакад, устройству земляного полотна и дорожной одежды. Строительство четырех пешеходных переходов планируют завершить в октябре. Инфраструктура левобережной развязки готова на 75%. Готовность эстакады основного хода составляет 76%.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске планируют ввести в первом квартале 2024 года.

Напомним, в 2022 году из федерального бюджета региону были выделены дополнительные 7 млрд рублей на ускорение работ по завершению строительства моста. Предполагалось, что движение будет открыто в конце 2022 года, а работы завершены в начале 2023. Открытие объекта планировали приурочить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали проводить в Новосибирске. Однако потом чемпионат отменили  и сроки были сдвинуты на конец 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Травников рассказал о планах на развитие территории около четвертого моста.

Фото из Телеграм-канала ГК «ВИС»

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : Четвертый мост Строительство моста ГК ВИС


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