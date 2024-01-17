13 человек получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в Новосибирске

Более десяти человек обратились за медицинской помощью после коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. ЧП произошло днем, 17 января, когда на улицах города было многолюдно. Фонтан с кипятком резко вырвался из-под замерзшего асфальта на улице Плахотного. Прохожие, которые оказались рядом, получили ожоги.

― 13 человек обратились за помощью в больницы. У всех ― термические ожоги ног 1-2 степени. В ожоговый центр госпитализированы два человека. Их состояние удовлетворительное, ― сообщили в областном Минздраве.

Кроме людей от коммунального гейзера пострадали автомобили новосибирцев. Владельцы затопленных машин планируют подавать иски в суд, чтобы возместить убытки.

Устранением аварии сейчас занимаются сотрудники СГК и оперативные службы региона.

― Планируется к 9 утра смонтировать новый участок. Думаю, на режим мы выйдем к обеду следующего дня. По характеру дефекта похоже на повреждение недельной давности. Сейчас отработали с учетом этого опыта. Ночью жилмассивы будут запускаться, ― прокомментировал директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко.

Все мероприятия на месте контролирует губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее редакция рассказывала, что из-за прорыва теплотрассы без отопления остались тысячи жителей многоквартирных домов.