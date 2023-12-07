Подполковника Захарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

В Новосибирске заместителю начальника УМВД Александру Захарову предъявлено обвинение.

— Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время Захарову судом будет избрана мера пресечения, добавил источник.

О задержании заместителя начальника УМВД по городу Новосибирску Александра Захарова стало известно утром, 6 декабря. В СМИ прошла информация о том, что высокопоставленного полицейского подозревают в связях с игорным бизнесом.

Захаров жил на широкую ногу, но в последние годы у полицейского появились финансовые трудности — он задолжал по кредитам более миллиона рублей. О том, как и благодаря кому подполковник попал на должностью замначальника городского УМВД, читайте в материале Infopro54.

Ранее редакция сообщала о задержании Александра Захарова, подозреваемого в связях с нелегальным игорным бизнесом.