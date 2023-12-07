Демограф Чесноков: сухой закон станет эффективной мерой повышения рождаемости

По словам руководителя проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергея Чеснокова, в СССР одной из мер, эффективно действующей на улучшение демографической ситуации был сухой закон. Тогда он позитивно выразился в повышении суммарного коэффициента рождаемости, передает радиостанция «Говорит Москва».

Хоть мера и неоднозначна, по мнению парламентария, однако, нередко у жен к мужчинам главная претензия, что они злоупотребляют алкоголем и не занимаются обеспечением семьи. Сухой закон мог бы исправить ситуацию и привести к повышению рождаемости, считает Сергей Чесноков.

Он также подчеркнул, что повысить рождаемость могли бы и комплексные меры поддержки студентов и молодых семей.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова о возвращении налога на бездетность недопустимой, так как это дискриминация в отношении людей, у которых нет детей.

Ранее редакция сообщала, что страховой стаж родителей могут увеличить.