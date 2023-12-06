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«Я не изменюсь»: что известно о силовике Захарове, подозреваемом в связях с игорным бизнесом

  • 06/12/2023, 20:00
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Что известно о силовике Захарове, подозреваемом в связях с игорным бизнесом
Высокопоставленный полицейский может стать еще одним звеном в деле о сибирском Лас-Вегасе.

Утром, 6 декабря, стало известно о задержании заместителя начальника УМВД по городу Новосибирску Александра Захарова. Полицейского подозревают в связях с игорным бизнесом.

На посту в городском управлении Захаров оказался благодаря своему тезке, которого недавно назначили руководителем УМВД.

― По отзывам, негодяй. Полжизни протирал штаны в Октябрьке. Притащил его Захаров Алексей, так как сам тоже оттуда. Будучи подполковником внутренней службы (не полиции), любил «учить работать» действующих оперативных сотрудников и руководителей оперативных служб на селекторных совещаниях, когда заступал на суточное дежурство ответственным от руководства по городу. По сути вся его функция заключалась в надзоре за своевременным исполнением материалов, различного рода заявлений, жалоб и обращений граждан на территории, ― охарактеризовал Александра Захарова его коллега из МВД.

Известно также, что до перевода в Октябрьский отдел полицейский служил в Ленинском районе, был заместителем начальника участковых и ПДН.

Заступив на более ответственную должность Захаров забросил активность в социальных сетях. Но интернет сохранил память о бравом подполковнике.

На снимках, которыми Александр делился со своими подписчиками более 5 лет назад мы видим довольного жизнью мужчину рядом с дорогими иномарками, фото оружия с патронами, с обезьянкой и бутылкой пива. Среди групп, на которые был активно подписан замначальника есть «Я ― миллионер», «Академия порядочных парней», «PLAYBOY». В статусе на одной из страниц мужчина заявил: «Я не изменюсь, меня воспитывали не под вкусы окружающих». Соблюдая определенную полицейскую конспирацию Захаров заводил страницы от имени Александра Ленинского и Сэма Ленинского.

Что известно о силовике Захарове, подозреваемом в связях с игорным бизнесом

В последние годы у полицейского имелись некоторые финансовые трудности. По данным сайта судебных приставов Захаров задолжал по кредитам более миллиона рублей.

Задержание заместителя начальника УМВД следствие пока не комментирует. Очевидно, что полицейскому будут вменять коррупционную статью. Весь сегодняшний день он давал показания следователям. Его статус пока не определен.

Напомним, в сентябре были арестованы экс-глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску Андрей Хомин, заместитель начальника этого отдела Дмитрий Шило, руководитель ОЭБиПК по Заельцовскому району Максим Абрамов и экс-начальник ОЭБиПК по Ленинскому району Денис Фетисов.

В конце октября силовики отчитались о задержании замдиректора филиала ТГУ в Новосибирске Сергее Салишеве.

 ― По версии следствия, подозреваемый в апреле 2022 года открыл игорное заведение в Октябрьском районе Новосибирска. Юрист сам принял на работу администраторов, крупье и обслуживающий персонал. В небольшом двухэтажном здании без вывесок и рекламы целый год процветало подпольное казино, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Издание НГС со ссылкой на собственного информатора утверждает, что Салишев и Захаров были друзьями. Якобы университетский работник даже является крестным ребенка полицейского.

Фото: МВД по Новосибирской области/страница в соцсетях Сэма Ленинского.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : сибирский Лас-Вегас МВД казино задержание


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