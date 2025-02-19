Подпольную оружейную мастерскую закрыли в Новосибирской области

В Новосибирской области нашли подпольную оружейную мастерскую по доработке охолощенного огнестрела в боевые аналоги. Ее организовал 35-летний житель региона.

Сотрудники УФСБ России вместе с полицией нашли в квартире сибиряка «Кольт 1911», переделанный под боевой, а также кустарные боеприпасы к нему и порох. Кроме того, было найдено оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему.

— На основании результатов ОРД УФСБ следствием ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее реакция сообщала о том, чт Nissan Sunny с 16 iPhone задержали на границе Новосибирской области. Стоимость изъятого — более 2 миллионов рублей.