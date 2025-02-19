Бизнесмен дал пощечину паспортом кассиру в аэропорту Толмачево

18 февраля в аэропорту Толмачёво произошел инцидент: 47-летний предприниматель из Новосибирска в порыве гнева ударил паспортом кассиршу.
Виталий Д. запланировал поездку в Москву и приобрёл билет на рейс авиакомпании «Алроса». Однако уже в аэропорту он с обнаружил, что при бронировании билета указал неверные паспортные данные.
— Чтобы исправить ошибку, мужчина пошел к авиакассе, но девушка в окошке отказала в его просьбе, так как время регистрации на рейс уже истекло, — пишет телеграм-канал «Авиаторщина».
Недовольный мужчина ударил кассиршу своим паспортом по лицу. Женщина написала заявление в полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, мужчина заявил, что не хотел причинить вред, а лишь случайно задел документ о правую щёку кассира.
Ранее редакция сообщала о том, что за пощёчину ребёнку на уроке физкультуры условный срок получил житель Усть-Тарки. Прохожий напал на мальчика во время игры в футбол на стадионе новосибирской ДЮСШ.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Ольга Кирсанова
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