В Заксобрании заявили о стабильной работе «СберТройки» в Новосибирске

Ситуация с автоматизированной системой учёта оплаты проезда в транспорте общего пользования на территории области заставила депутатов комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике вновь вернуться к теме «СберТройки».

На данный момент сервис работает стабильно, заявили представители Минтранса региона. Ежедневно сервис совершается около 850 тысяч поездок. Карты работают хорошо, а количество обращений граждан существенно сократилось.

— Если в январе мы наблюдали более двух- трех тысяч обращений, то сейчас их порядка 300, большая часть которых носит информационный характер, — пояснил Евгений Тюрин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства.

Он сообщил, что в центрах обслуживания населения увеличено количество окон для обращений граждан. Также открыт новый центр обслуживания в городе Искитиме.

Благодаря улучшению программного обеспечения скорость считывания банковских и транспортных карт была увеличена. Кроме того, были устранены проблемы с приёмом платежей, а в случаях, когда проезд был оплачен дважды, деньги были возвращены.

— С населением работа нормализовалась. Сегодня нет массовых жалоб. Есть вопросы, связанные с отчётностью, расчётами с перевозчиками. До первого марта вопрос должен быть закрыт, — озвучил решение депутатов председатель комитета Валерий Ильенко.

Он заявил, что транспортный комитет будет держать реализацию проекта и работу сервиса под контролем.

Ранее редакция сообщала о том, что «СберТройка» отложила запуск сетевой поездки в Новосибирске. Оператор транспортных карт назвал новую дату старта проекта.