Подпольный цех по производству алкоголя вскрыли полицейские в Новосибирске

МВД пресекло деятельность цеха по изготовлению контрафактного алкоголя.

— Полицейскими установлено, что 65-летний гражданин арендовал складское помещение в Заельцовском районе города, где оборудовал подпольный цех по производству алкогольной продукции, — отмечается в сообщении главного управления МВД России по Новосибирской области.

Мужчина приобрёл всё необходимое для производства и начал изготавливать нелегальную продукцию. Однако бизнес оказался провальным, так как попал в поле зрения оперативников.

Из незаконного оборота было изъято более 6,2 тысяч литров готовой контрафактной алкогольной продукции, предназначенной для продажи.

Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что более 4 тысяч единиц контрафактной одежды изъяли в торговом павильоне Новосибирска.