Стала известна дата выпускных-2024 в Новосибирске

В учебных заведениях Новосибирска и области готовятся к выпускным вечерам.
Точную дату их проведения, 28 и 29 июня, назвала на оперативном совещании глава регионального министерства образования Мария Жафярова.
Жафярова подчеркнула, что при проведении торжеств необходимо неукоснительно соблюдать правила антитеррористической безопасности.
В этом году в Новосибирской области более 13 тысяч выпускников 11-х классов и более 34 тысяч девятиклассников. Около 1800 ребят окончат школу с медалями.
Ранее редакция сообщала о том, что пора последних звонков начинается в Новосибирской области.
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