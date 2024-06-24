Стала известна дата выпускных-2024 в Новосибирске

В учебных заведениях Новосибирска и области готовятся к выпускным вечерам.

Точную дату их проведения, 28 и 29 июня, назвала на оперативном совещании глава регионального министерства образования Мария Жафярова.

Жафярова подчеркнула, что при проведении торжеств необходимо неукоснительно соблюдать правила антитеррористической безопасности.

В этом году в Новосибирской области более 13 тысяч выпускников 11-х классов и более 34 тысяч девятиклассников. Около 1800 ребят окончат школу с медалями.

Ранее редакция сообщала о том, что пора последних звонков начинается в Новосибирской области.