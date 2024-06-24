Есть мороженое в жару запрещают в Новосибирске

В Новосибирск пришла аномальная жара. Столбик термометра перевалил за отметку в +30 градусов. Горожане атаковали киоски с мороженым и перебрались ближе к кондиционерам.

Врач гастроэнтеролог и нутрициолог Елена Ержанова рассказала, какой должна быть диета в самое жаркое время года.

― Когда температура на улице поднимается и начинается жара, наш метаболизм замедляется, усиливается обезвоживание. Организм хочет быстроусвояемой еды, а не той которая переваривается 4-6 часов. Но несмотря на потерю аппетита, отказываться от еды не стоит, просто стоит перейти на летний рацион, ― говорит специалист.

Как питаться в жару

Не смотря на повышенную температуру за окном, лучше не начинать утро с холодных напитков. После пробуждения лучше всего выпить стакан теплой воды с лимоном. Организм летом подвержен обезвоживанию и вследствие этого кровь сгущается, лимон помогает разжижать кровь. И в целом такой напиток утром запускает пищеварительный процесс.

― Ранний завтрак, через пол часа после пробуждения, когда еще прохладно. Примерно от 6 до 9 часов. Первый прием пищи должен быть плотным и насыщенным, обязательно с белками, клетчаткой и жирами. Омлет с большим количеством овощей прекрасно подойдет и поможет сохранить чувство сытости надолго, ― советует Елена Ержанова.

А вот обед, по словам гастроэнтеролога, в жару можно пропустить, если совсем нет аппетита. Но при этом не стоит забывать пить чистую воду комнатной температуры с лимоном, чтобы профилактировать заболевания желчного пузыря. А если все такие есть желание поесть, то в жару отлично подойдут овощные салаты и холодные супы: щи, свекольники, окрошка.

На ужин идеально подойдет сочетание белка и клетчатки. Легкий овощной салат с белой рыбкой будет очень полезен для здоровья.

Заблуждения и ошибки

Вопреки огромному желанию и популярности этого продукта, специалисты категорически запрещают есть в жару мороженое.

― Оно нарушает работу органов пищеварительной системы, нарушает желчеотделение, «напрягает» поджелудочную железу. А без желчных кислот и липазы панкреатического сока переварить мороженое мы не можем, ― предупреждает эксперт.

Важно понимать, что сам по себе этот высокожировой продукт несет нагрузку на пищеварительную систему. Но в холодном виде и вовсе усвоить его невозможно, на это тратится большой ресурс.

В черный список попадает любимая многими газировка. Оказывается, что сладкий напиток с пузырьками обезвоживает, закисляет организм и заставляет его расставаться с ценными минералами. Более того, лимонад еще больше усиливает жажду и аппетит.

Стоит также воздержаться от жирной, тяжелой, высокобелковой пищи. В жару снижается выработка пищеварительных соков. Жирный кусок мяса, политый соусом, будет плохо перевариваться.

Альтернатива

Елена Ержанова рекомендует заменить мороженое домашним смузи или сорбетом. Приготовить его достаточно просто: заморозить кусочки бананов и ягоды, затем перемолоть их в блендере.

Газировку из магазина легко заменить на летние детокс-лимонады. В минеральную воду можно добавить кусочки цитрусовых, огурец, мяту и ягоды.

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