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Сборная НГТУ НЭТИ стала чемпионом Новосибирской области по киберспорту

Финальные соревнования, на которых будет выявлен чемпион ВКСЛ по каждой дисциплине, пройдут в Москве.
  • 26/03/2019, 11:19
Сборная НГТУ НЭТИ стала чемпионом Новосибирской области по киберспорту

В конце марта киберспортивная команда НЭТИ «NSTU Gaming» вышла в зональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ), одержав победу на региональном этапе, который проходил в молодежном компьютерном центре ТЕККЕН. ВКСЛ — это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года. Соревнования проводятся по 5 дисциплинам, заявленным в ВКСЛ: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Warface, Artifact, Hearthstone, сообщили в пресс-службе университета.

В соревнованиях киберспортивной лиги принимают участие 32 региона РФ. В Новосибирской области за победу боролись НГТУ НЭТИ, СибГУТИ, НГУ, НГУЭУ, НГПУ, НКТ, НКЭиВТ, СГУВТ, НАТК, НГАСУ, НГМУ и НППК. Первое место завоевал НГТУ НЭТИ, второе место занял НГУЭУ, третье – СибГУТИ.

— Соревнования проводятся по 5 дисциплинам. Учитывается общий показатель. На отборочном этапе первый состав занял 1 место по 4 из 5 дисциплин, не прошли отбор по Hearthstone. На региональном этапе мы первые в 3 из 4 дисциплин, второе место по Dota 2. Сейчас готовимся к зональному этапу, — рассказывает руководитель киберспортивного клуба НЭТИ «NSTU Gaming» Эльнур Аббасов.

На зональном этапе команда «NSTU Gaming» поборется за титул чемпиона Сибирского федерального округа и будет играть против победителей регионального этапа областей, входящих в состав СФО. В соревнованиях также будет учитывать общий показатель по всем дисциплинам.

Финальные соревнования, на которых будет выявлен чемпион ВКСЛ по каждой дисциплине, пройдут в Москве. Общий призовой фонд в этом сезоне составит более 3 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба университета

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