Подростка, получившего 72 ножевых ранения под Новосибирском, обвиняют в травле

В Новосибирской области два подростка нанесли охотничьи ножом 72 ранения своему однокласснику. По версии следствия, они выманили 15-летнего Артема* из дома, якобы отдать денежный долг, но в итоге разговор превратился в настоящую казнь.

Артем выжил, а его палачам предъявляют обвинение в покушении на убийство.

В настоящее время 14-летний Саша*, который в основном и наносил удары ножом, находится под домашним арестом, а его 15-летний товарищ — в СИЗО.

В ходе следствия выяснилось, что конфликт не в том, что Саша не хотел отдавать долг и решил так жестоко избавиться от друга. На самом деле Артем издевался над Сашей, и загнанный в угол парень просто решил отомстить.

Жители Плотниково, где все произошло, в беседе с КП-Новосибирск сообщили, что Артем с Сашей были друзьями: ходили друг к другу в гости, сидели за одной партой, ездили на тренировки по тайскому боксу.

Однако жизненная философия Артема «всех, кто слаб, надо гасить» привела его к тому, что Сашу он считал слабее себя, поэтому и выбрал мишенью для буллинга.

— Было такое, что Саша приходил и говорил, что жить не хочет, — настолько ему было плохо. Кстати, Артем мог записывать все издевательства на видео, — добавляет знакомый подростков.

Впоследствии выяснилось, что видео действительно существует, оно пересылалось в личных сообщениях и в чатах подростков. На кадрах видно, как Сашу ставят на колени, и Артем просит его громко извиниться.

Что касается долга, то друзья утверждают, что Артем одалживал Саше денег, а наоборот. — Артем хотел взять у Саши 11 тысяч, чтобы потратить на свои хотелки. Саша отказал. Тогда Артем схватил его за шею и сказал, что поставит на счетчик, — поделился с изданием знакомый ребят. —Вот он и решил отомстить.

По словам отца Артема, он знает, что многие жители села оправдывают жесткость подростков, однако, ему не понятно, если Артем травил Сашу, то почему последний продолжал ходить к ним в гости, сидеть с Артемом за одной партой и ходить в одну спортивную секцию.

Разобраться в этом предстоит следователям.

* Имена изменены.