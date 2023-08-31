Очевидцы сняли на видео грубую воспитательницу детского сада в Новосибирске

В детском саду №196 «Подснежники» на улице Междуреченская Ленинского района Новосибирска зафиксировали факт жестокого обращения с ребенком. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» в ВКонтакте.

— Если она так себя ведёт на улице, где её видно, то боюсь представить, что творится в группе. На видео видно и слышно, как она обращается с детьми, — отметила автор.

На кадрах видно, как женщина хватает ребенка за капюшон и силой уводит его на веранду. Воспитанник сопротивляется и едва успевает бежать за быстрым шагом наставника. Затем слышно, что педагог на повышенных тонах говорит: «Что ты падаешь и что ты орешь?». Через несколько минут женщина покидает веранду, а изнутри раздается громкий детский плач.

На это сообщение отреагировала прокуратура Новосибирской области.

— Прокуратура проверит исполнение в учреждении законодательства об образовании, даст оценку достаточности принятых руководством садика мер по факту произошедшего инцидента, — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция писала, что Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента, где отец публично отлупил ребенка ремнем.