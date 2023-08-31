Торговая недвижимость в Новосибирске подорожала на 4%: в аренде и продаже

За первые семь месяцев 2023 года средние ставки аренды по свободным торговым помещениям Новосибирска выросли примерно на 4%. За тот же период другие сегменты рынка коммерческой недвижимости подросли более существенно: офисная недвижимость — на 7%, а производственно-складская — на 9%. Об этом говорится в совместном исследовании компаний «Отелит» и RID Analytics.

— Самая высокая доля предложений по аренде торговых объектов приходится на Октябрьский район — это 18% от всех предложений по городу и пригороду. Ненамного отстает и Кировский район — 17% предложений. Самая низкая доля — у Первомайского района, в котором расположено лишь 2% от числа помещений, предлагаемых к аренде, —прокомментировал директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

Наиболее существенно выросли с начала года арендные ставки на магазины Кировского района — на 11%, превысив средний уровень ставок Калининского района. Одним из основных факторов этого роста является активное строительство жилья в левобережной части города, что ведет к росту численности и плотности населения.

По объектам, предлагаемым к продаже, ситуация иная: здесь торговая недвижимость удерживает верхние позиции по росту цен. Средние цены предложения по продаже торговых объектов за семь месяцев текущего года прибавили порядка 4%, как и сегмент производственно-складских помещений. А вот офисы подросли в цене меньше — на 2%. Но до рекордов далеко: для сравнения, в 2022 году цены в предложениях по продаже торговой недвижимости выросли на 15%.

Возможно, средние цены выросли бы более существенно, если бы не изменилась структура предложения: в последние годы растет доля помещений, расположенных в удаленных районах города. Поскольку они дешевле, чем объекты в центральной части города, их присутствие в предложении снижает среднюю цену.

— Преодолев в апреле текущего года «планку» в 90 тысяч рублей за квадратный метр, торговая недвижимость пока продолжает удерживаться выше этого уровня, а цены с тех пор практически не меняются, — комментирует сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

По ее словам, спрос по большей части сосредоточен в сегменте небольших помещений, что привело к небольшому снижению цен на крупные объекты (от 600 кв.м) — они в среднем подешевели на 1,2% с начала года.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения.