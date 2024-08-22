Подростки-мигранты избили юного футболиста в Новосибирске

В Новосибирске СК проводит проверку по сообщению местной жительницы об избиении ее сына подростками-мигрантами.
На видео, опубликованном в Телеграм-канале, женщина рассказала о том, что в июле этого года во время игры в футбол дети иностранных специалистов избили ее сына, который сделал им замечание. Во время избиения они угрожали мальчику физической расправой и оскорбляли по национальному признаку.
По словам матери, ее ребенок получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь.
Женщина также отметила, что это не первый случай, когда мигранты-подростки обижают русских детей, но до сих пор никто к ответственности не был привлечен.
В связи с видеообращением мамы пострадавшего мальчика СК по Новосибирской области начал проверки.
— Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю регионального СК представить доклад о ходе и результатах процессуальных проверок. Исполнение поручения, а также ход процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.
Ранее редакция сообщала о том, что в одной из школ Новосибирска подростки-мигранты поставили «на счетчик» мальчика-инвалида. Агрессоры окружили школьника и заставили встать на колени. Издевательства над ребенком они сняли на камеру мобильного телефона. Администрация учебного заведения не встала на защиту униженного ребенка.
Источник фото: Infopro54
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