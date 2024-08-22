Дайверы затопили пиратскую лодку в мраморном карьере под Новосибирском

В минувшие выходные дайверы затопили пиратский корабль на мраморном карьере в Абрашино.

Арт-объект был установлен в рамках экологической акции.

Сперва был очищен водоём и берега от мусора, а затем был спущена на дно чёрная пиратская шлюпка с капитаном ЖЭКом Водогреем и сундуком с сокровищами.

– Теперь у тех, кто приезжает на карьер понырять, будет ещё одна точка для погружения, – говорится в сообщении клуба.

Как сообщает дайвинг-центр «Акваланг», в мероприятии приняли участие несколько десятков любителей и профессионалов дайвинга.

Стоит отметить, что в 2022 году дайверы «Акваланга» уже делали нечто подобное. Тогда на глубине они установили 4-метровую Эйфелеву башню весом полтонны.

Мраморный карьер, расположенный в Абрашино, находится в 150 километрах от Новосибирска.

Длина водоема составляет 300 метров, а ширина — 130 метров. Летом там можно покататься на катамаранах, лодках и сапах, понырять с аквалангом или без, пожарить шашлык и отдохнуть в тишине.

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