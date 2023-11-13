Подростки, подозреваемые в убийстве мужчины, заключены под стражу в Новосибирске

Они называют себя чистильщиками. Нападают на тех, кто по их мнению, не достоин жить в обществе нормальных людей. У их канала в Интернете такие же подписчики. Сначала, чтобы угодить публике, им было достаточно только вести себя грубо и неуважительно. Дальше уровень адреналина начал зашкаливать. Речь идет о подростках, которые возомнили себя сверхлюдьми и орудовали в Октябрьском районе.

― Вечером 8 ноября 2023 года 14-летний обвиняемый и его младший друг, находясь на одной из улиц в Октябрьском районе города Новосибирска нанесли имеющимся при себе ножом множественные удары прохожему. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. В этот же день трое несовершеннолетних, совершили разбойное нападение на мужчину. Угрожая металлическим предметом, они похитили у потерпевшего имущество и скрылись с места происшествия, ― прокомментировали в СУ СК по Новосибирской области.

Расправу над людьми школьники снимали на мобильный телефон и выкладывали видео в закрытый чат. Оперативникам удалось задержать юных преступников.

Двое участников ― 14 и 17 лет, отправлены по стражу. Их младший товарищ помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Сейчас следователи устанавливают дополнительные эпизоды деятельности группировки.