На ТЭЦ-5 в Новосибирске завершается строительство котельной за 318 млн рублей

Новосибирская ТЭЦ-5 завершает строительство трубопровода пиковой котельной, которая позволит увеличить нагрузку на станцию. Сейчас работы находятся на финальном этапе.

― Общие вложения в проект составят 318 млн рублей. Реконструкция позволит подготовиться к увеличению подключаемой тепловой нагрузки на ТЭЦ-5 — с учетом перспектив застройки города. Также это поспособствует перераспределению тепловую нагрузку от энергоблоков на пиковую котельную. В результате блоки смогут дополнительно выработать электроэнергию. Основное назначение пиковой водогрейной — страховка станции в зимний период: на случай необходимости ремонта энергоблоков, ― рассказали в пресс-службе СГК.

Подрядчик уже смонтировал около 300 метров сетевого трубопровода, эстакады для его размещения и площадки обслуживания. Коммуникации готовы к подключению. Проложены кабельные линии электроснабжения для автоматизированного управления тремя сетевыми насосами.

Котельная будет готова полностью заработать осенью 2024 года.