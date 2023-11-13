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На ТЭЦ-5 в Новосибирске завершается строительство котельной за 318 млн рублей

  • 13/11/2023, 18:25
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На ТЭЦ-5 в Новосибирске завершается строительство котельной за 318 млн рублей
Объект окончательно будет готов к началу 2024 года.

Новосибирская ТЭЦ-5 завершает строительство трубопровода пиковой котельной, которая позволит увеличить нагрузку на станцию. Сейчас работы находятся на финальном этапе.

― Общие вложения в проект составят 318 млн рублей. Реконструкция позволит подготовиться к увеличению подключаемой тепловой нагрузки на ТЭЦ-5 — с учетом перспектив застройки города. Также это поспособствует перераспределению тепловую нагрузку от энергоблоков на пиковую котельную. В результате блоки смогут дополнительно выработать электроэнергию. Основное назначение пиковой водогрейной — страховка станции в зимний период: на случай необходимости ремонта энергоблоков, ― рассказали в пресс-службе СГК.

Подрядчик уже смонтировал около 300 метров сетевого трубопровода, эстакады для его размещения и площадки обслуживания. Коммуникации готовы к подключению. Проложены кабельные линии электроснабжения для автоматизированного управления тремя сетевыми насосами.

Котельная будет готова полностью заработать осенью 2024 года.

Фото: СГК.

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ТЭЦ5 СГК Новосибирск


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