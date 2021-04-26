Подростку с ДЦП требуется специальная коляска

Яна родилась раньше срока, уже на первом году жизни врачи диагностировали у нее детский церебральный паралич.

— Дочка перенесла десять хирургических операций по исправлению вывихов тазобедренных суставов и деформаций стоп. Все это время мы не прекращали и реабилитацию. Сейчас Яна может самостоятельно сидеть, стоять с поддержкой, но не ходит и большую часть времени проводит в инвалидной коляске. Дочь научилась пересаживаться на нее с кровати и ездить по квартире. Но уличная коляска Яны пришла в негодность, а домашняя не подходит: в ней невозможно преодолевать даже небольшие препятствия. И это проблема: к сожалению, наши здания и улицы для инвалидов-колясочников зачастую совсем не приспособлены, — рассказывает мама Яны, Лариса Гулько.

Врачи рекомендуют Яне специальную модель коляски – активного типа, более проходимую и приспособленную для улицы.

— По состоянию здоровья Яна нуждается в коляске активного типа «Otto Bock Авангард». Эта модель позволяет девочке сидеть с комфортом в правильном положении, в ней Яна сможет преодолевать бордюры и другие препятствия на улицах. В такой коляске девочке будет удобно передвигаться самостоятельно, ездить на прогулки и лечение, — говорит невролог татарской центральной районной больницы Любовь Бровкина.

По данным Русфонда, на покупку специальной коляски не хватает 262 461 рубля. За госсчет такую не получить, а купить ее для семьи – непосильная задача.