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К чему обяжут кошатников?

  • 26/04/2021, 11:00
Автор: Евгения Серёгина
К чему обяжут кошатников?
А главное — насколько это принципиально?

Законодательную инициативу новосибирских депутатов по содержанию домашних животных некоторые участники апрельской сессии горсовета рассмотрели с новой непривычной стороны, а именно — со стороны владельцев кошек. Напомним, что в обращении на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина и премьер-министра Михаила Мишустина говорилось об обязательной регистрации и маркировке животных, ответственности за их ненадлежащее содержание, возвращении в КоАП штрафов для хозяев животных, напавших на человека. Этому обращению предшествовали многочисленные обсуждения проблем безнадзорных животных и фактов нападения бродячих собак на жителей города. Однако тогда речь шла исключительно о собаках, в то время как в тексте официальных документов говорится о животных в целом. Иными словами, возникает вопрос: насколько актуальна обязательная чипизация и регистрация для владельцев кошек.

В последнее время маркировка стала многомиллиардным бизнесом, заявил инициатор обсуждения Александр Бурмистров (КПРФ). Маркируются лекарства, создана система учета алкоголя. Теперь доходим до домашних котов. Какая угроза от домашних кошечек и котов, мне не очень понятно. Как это все будет работать на практике? Если работать не будет, какое уважение тогда будет к этому закону? Будет ли создан какой-то специальный патруль по обходу квартир и поиска этих котов и кошек? Как будем объяснять пенсионерам необходимость нести затраты на чипирование этих животных? В обращении также говорится о штрафах. Какая служба будет это реализовывать? Искренне не понимаю, при чем здесь домашние коты?

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») в ответ заявил, что бездомные коты есть, просто «в стаи они пока не сбиваются». Более серьезно о возможной опасности со стороны семейства кошачьих высказался коллега Бурмистрова по фракции КПРФ Георгий Андреев.

Моя бабушка-врач рассказывала, как у нее на руках умерла от столбняка девочка, которую поцарапала брошенная кошечка, говорит Андреев. В связи с этим хочу напомнить, что брошенные кошки — это переносчики заболеваний. В силу того, что это животные контактные, они идут к людям. У меня немецкая овчарка и два кота. Они все чипированы. Мы можем вызвать недовольство тех, кто привык безответственно относиться к животным. Кто-то мог взять животное и выбросить, а тут придется какие-то манипуляции совершать. Уж если эта проблема стояла в советское время, когда люди жили в пятиэтажках и не было больших домов, то сейчас строятся огромные жилмассивы — и ситуация масштабируется.

Сколько еще детей должны покусать собаки на улицах, чтобы 498-ФЗ был доработан?

Сколько еще детей должны покусать собаки на улицах, чтобы 498-ФЗ был доработан?

Помимо безопасности здоровья для животного и контактирующих с ним людей, сторонники чипирования, со ссылкой на сотрудников полиции, в качестве аргумента говорят о необходимости привлечения к ответственности хозяев в случае, если произойдет ЧП.

Коты разные бывают, констатирует председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин («Единая Россия»). Пример маркировки алкоголя и домашних животных для меня кажется излишне экстравагантным. Мы можем опираться только на мнение экспертов-специалистов. Полковник полиции, который присутствовал на нашем круглом столе, сказал: «Мы можем понять, кто хозяин домашнего животного, только через чип. Прежде всего, чипирование и маркировка завязаны на то, чтобы хозяин чувствовал свою ответственность.

В то же время в перспективе возможен вариант некоего материального поощрения владельцев животных, которые, не дожидаясь изменений законодательства, подвергнут питомцев чипизации и стерилизации.

Нам бы в бюджете заложить суммы на переходный период на льготную стерилизацию, чтобы люди, которые брали животное до того, как еще не было введено обязательное вакцинирование и чипирование, не попали в такую ситуацию: брали в одних условиях, а теперь нужны несколько тысяч рублей, чтобы стерилизовать животное, предлагает депутат Светлана Каверзина (независимая). Возможно, стоит подумать, чтобы на 3-4 года заложить средства на субсидирование льготной стерилизации домашних животных, которые у людей уже есть.

По данным исследования, проведенного экспертами компании Mars Petcare, популяция домашних животных в России выросла на 23% с 2017 года, или на 12,1 млн особей. Сегодня она достигает 63,5 млн домашних собак и кошек, живущих в российских семьях. Темпы роста ускорились, по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, когда увеличение составило 14%. Численность кошек в 2020 году составила 40,8 млн (+25%), собак — 22,6 млн (+21%). Популяция домашних животных в Сибирском федеральном округе достигла 8,7 млн или 13,7% от общего числа питомцев в России. Численность кошек в нашей области к 2020 году составила 5,3 млн, собак 3,4 млн.

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : чипирование кошки домашние животные безопасность


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