Мошенники могут получить доступ к биометрическим данным россиян, включая голос, без ведома владельца

Как защитить от жуликов свои биометрические данные, и зачем им может понадобиться ваш голос, рассказал радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Чем популярней становится использование биометрических данных для идентификации, тем выше интерес к ним со стороны мошенников. Отпечатки пальцев, скан лица или голос все чаще используются для получения различных услуг и для доступа в банковские и другие приложения на телефоне. Получить доступ к подобного рода информации жулики могут довольно просто, предупреждает начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

— Наши биометрические данные, которые могут быть использованы для идентификации и аутентификации в банке, мы оставляем в повседневной жизни постоянно. Отпечатки пальцев, наша фотография и запись голоса могут быть получены без нашего на то ведома. Это абсолютно доступно, — сообщил эксперт.

Чтобы не дать возможности использовать вашу биометрию против вас, эксперт советует не вести долгих разговоров с неизвестными людьми по телефону и использовать во всех важных приложениях и на сайтах двухфакторную аутентификацию, то есть такую, где нужно два раза подтверждать, что это действительно вы.