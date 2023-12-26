Регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

В соответствии с Постановлением российского правительства, с нового года региональные власти обязаны перевести население на новые тарифы на электроэнергию, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения.
Следует отметить, что в качестве альтернативы предлагается субсидирование тарифа для населения из их бюджетов.
В настоящее время в нашей стране действует система перекрестного субсидирования. В частности, тарифы на электроэнергию для физлиц снижают, повышая плату за электричество для бизнеса. При этом в каждом регионе установлен предельный уровень субсидии.
Теперь же власти приняли решение привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления. Ожидается, что мера будет реализована уже со следующего года.
Ранее редакция сообщала, что рекорд по потреблению электроэнергии побит в Новосибирской области.
Фото: ru.freepik.com — wirestock
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