Регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

В соответствии с Постановлением российского правительства, с нового года региональные власти обязаны перевести население на новые тарифы на электроэнергию, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения.

Следует отметить, что в качестве альтернативы предлагается субсидирование тарифа для населения из их бюджетов.

В настоящее время в нашей стране действует система перекрестного субсидирования. В частности, тарифы на электроэнергию для физлиц снижают, повышая плату за электричество для бизнеса. При этом в каждом регионе установлен предельный уровень субсидии.

Теперь же власти приняли решение привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления. Ожидается, что мера будет реализована уже со следующего года.

Ранее редакция сообщала, что рекорд по потреблению электроэнергии побит в Новосибирской области.