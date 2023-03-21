Подростку с синдромом Дауна после тяжелой позвоночно-спинномозговой травмы требуется курсовое лечение

Даня Райчинец родился с синдромом Дауна, отставал в физическом и эмоциональном развитии, позже перевернулся, сел, пошел. С полугода своей жизни он активно лечится: курсы массажа и физиотерапии.

— В три года подключили занятия с психологом и дефектологом. Когда Дане было четыре года, случилась беда: сын выпал из окна, получил страшные травмы, но чудом выжил. Пять месяцев он лежал в отделении травматологии, потом восстанавливался в неврологическом отделении. Из-за ушиба спинного мозга у Дани снизилась чувствительность в ногах, он передвигается в инвалидной коляске. Мы стараемся делать все, что в наших силах, проходим курсы лечения в детской поликлинике, возим сына в медицинские центры, рассказывает мама Дани Мария Райчинец.

В томском реабилитационном центре «Шаг вперед» Дане подбирают комплексное дозированное индивидуальное лечение: массаж, разработку суставов, физиотерапию, занятия логопеда.

— У Дани последствия тяжелой позвоночно-спинномозговой травмы позвоночника, неврологические нарушения. Для восстановления утраченных двигательных навыков и формирования новых, развития координации, равновесия и речи ребенку требуется интенсивный курс восстановительного лечения, — говорит Оксана Жексенова, невролог

Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 250 234 рубля. Семья Дани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Мы не можем его оплатить: я не работаю, потому что нужен постоянный уход за сыном, муж зарабатывает немного, а у нас в семье двое детей. Даня добрый мальчик, солнечный, улыбчивый, очень любит петь песни и слушать музыку. Помогите ему, пожалуйста! — просит Мария.

Помочь Дане можно по ссылке.

Фото из архива семьи