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На торги выставлены аукционы по ремонту дорог в Новосибирске

  • 21/03/2023, 12:03
Автор:
ремонт дорог в Новосибирске
Пока на сумму более 663 млн рублей.

Управление дорожного строительства города Новосибирска объявило аукционы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия. Из бюджета города на эти цели планируется направить 663,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена первого контракта составляет 231,4 млн рублей. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет выполнить работы на Гусинобродском шоссе, ул. Шекспира и ул. Трикотажной. Срок выполнения работ разделен на три этапа. Работы должны быть завершены до 31 августа 2023 года.

По второму контракту работы, начальная цена которого составила 203,2 млн рублей подрядчик должен провести ремонт на десяти улицах — Салтыкова-Щедрина, Падунской, Светлановской, Курчатова, Новая Заря, Танковой, Писемского, Флотской, Гидромонтажной, Сибревкома.

Третий контракт включает в себя работы на шести улицах Новосибирска: ул.Титова, Толмачевской, Карла Либкнехта, Бориса Богаткова, Пролетарской, Лескова. Этот лот оценили в 228,7 млн рублей.

Срок выполнения работ по всем лотам разделен на три этапа. Работы должны быть завершены до 31 августа 2023 года.

В перечень работ входит исправление продольного и поперечного профиля покрытия путем фрезерования участков, устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси на битумном вяжущем толщиной 5 см и ремонт асфальтобетонного покрытия на трамвайном переезде с применением литого асфальтобетона. Кроме того, подрядчику предстоит поднять смотровые колодцы инженерных коммуникаций и дождеприемных колодцев, попадающих в зону ремонтных работ.

По словам координатора дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александра Стефанова, речь идет об обычном ремонте дорог асфальтобетонным покрытием.

— Усовершенствованный тип покрытия — это нормативное название для нежестких дорожных одежд, — уточнил эксперт. — К ним относятся одежды со слоями, устроенными из разного вида асфальтобетона, укреплённых вяжущими материалами. Просто, мэрия каждый год называет тендеры на ремонт дорог по-разному. В этом году, они решили назвать это усовершенствованным типом покрытия.

 

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска объявила торги на ремонт дорог в частном секторе.

Фото: pixabay.com, piro4d

 

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : торги мэрии Новосибирска Ремонт дорог


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