Будут ли городские дороги приведены в порядок до майских праздников?

— Работы спланировать так, чтобы до майских праздников, до парадных мероприятий привести в нормативное состояние дорожную сеть, — такое поручение мэр Анатолий Локоть озвучил на оперативном совещании. — Если всё в один лот собьёте, то до конца августа будете заниматься этой работой. А здесь задача выполнить её качественно и в сроки. Знаю, что у нас есть желающие поучаствовать в этой работе, есть конкурс, есть определённое соперничество. Эту ситуацию нужно максимально использовать.

В настоящее время, по информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, городские дорожные службы продолжают вывозить снег с дорог во избежание подтоплений участков в период предстоящего паводка, расконсервируют и промывают дождеприёмники. Также стартовал ямочный ремонт.

— Мы практически в два раза увеличили объём ремонтных работ дорожной части, за неделю отремонтировано более тысячи квадратных метров, — сообщает начальник департамента Константин Васильев. — Мы осуществляем ямочный ремонт холодным асфальтом, литым асфальтом и начали постепенно выводить рециклер.

По информации мэрии Новосибирска, за последнюю неделю объём убранного и вывезенного снега — 76 тыс кубометров, с начала сезона — более 1,8 млн кубометров. Среднесуточный выход спецтехники — 404 единицы, в том числе сторонней техники — до 80 единиц. В уборке города было задействовано более ста дорожных рабочих. Истрачено 170 тонн реагента «бионорд», с начала сезона — 7,7 тонн и 2,3 тыс тонн противогололёдных материалов. Выявлено 165 тыс квадратных метров дорожного полотна, подлежащих ямочному ремонту.

Стоит напомнить, что уже на протяжении нескольких последних лет остро стоит вопрос готовности новосибирских дорог к майским праздникам. В частности, в апреле прошлого года специалисты дорожной отрасли сообщали о завершении ремонта объектов в августе. При этом ситуацию, когда городские соцсети заполняли фотографии укладываемого осенью в снег асфальта в мэрии исключали.

Ранее редакция сообщала о том, какие объекты в текущем году запланированы к ремонту в масштабах области.