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Подросток на мопеде вылетел с дороги в Новосибирской области

  • 19/06/2023, 16:03
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Подросток на мопеде вылетел с дороги в Новосибирской области
От полученных травм юноша скончался.

В городе Обь подросток на мопеде погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В ночь с 16 на 17 июня 2023 года подросток ехал по грунтовой дороге вдоль железнодорожного полотна, когда рядом со станцией Павино не справился с управлением и влетел в траншею. От полученных травм юноша скончался.

 Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  отметили в прокуратуре.

Напомним, что на «День мотоциклиста» в Бердске омрачился ДТП с несовершеннолетней за рулём мотоцикла и её несовершеннолетним пассажиром. Пострадали оба. Оба пострадавших 15-летних подростка на мотоцикле с травмами различной тяжести доставлены в медучреждения.

По информации управления, у юной «байкерши» прав на управление мотоциклом не было.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области растёт число дорожных происшествий с детьми.

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : прокуратура Новосибирской области дтп со смертельным исходом ДТП с мопедом


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