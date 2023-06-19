Подросток на мопеде вылетел с дороги в Новосибирской области

В городе Обь подросток на мопеде погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В ночь с 16 на 17 июня 2023 года подросток ехал по грунтовой дороге вдоль железнодорожного полотна, когда рядом со станцией Павино не справился с управлением и влетел в траншею. От полученных травм юноша скончался.

— Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — отметили в прокуратуре.

Напомним, что на «День мотоциклиста» в Бердске омрачился ДТП с несовершеннолетней за рулём мотоцикла и её несовершеннолетним пассажиром. Пострадали оба. Оба пострадавших 15-летних подростка на мотоцикле с травмами различной тяжести доставлены в медучреждения.

По информации управления, у юной «байкерши» прав на управление мотоциклом не было.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области растёт число дорожных происшествий с детьми.