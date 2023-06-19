Виталий Шовтак: Ни банки, ни биржи не готовы инвестировать в модернизацию экономики

— Мировая экономика столкнулась с достаточно серьезными проблемами. Наиболее ярко это проявилось в росте инфляции. В целом по развитым странам инфляция в 2022 году составила 7,3%, такого результата не было на протяжении десятилетий. В развивающихся странах темп инфляции составлял около 20%. Все центральные банки реагировали на это прежде всего повышением процентной ставки. В частности, федеральная резервная система в США повысила ставку на 4%, Европейский центральный банк повысил с 0 до 2,5%.

В России был реализован ряд мер по стабилизации ситуации на финансовых рынках, что оказало серьезное влияние на нашу экономику. В первую очередь необходимо отметить рост процентной ставки до 20% в феврале 2022 года. К счастью, в сентябре она снизилась до 7,5% и сейчас остается на этом уровне.

Следующее, с началом спецоперации на нашу страну со стороны недружественных государств были наложены санкции, ограничения на внешнеэкономическую деятельность. Принятый правительством РФ план по развитию российской экономики в условиях санкционного давления и план по развитию экономики Новосибирской области способствовал облегчению ситуации и адаптации нашей экономики к новым условиям.

В то же время в нашей экономике ни банки, ни фондовые биржи не стали тем источником, из которого могут приходить инвестиции. То есть у нас, по сути дела, не разработаны некоторые механизмы, которые должны способствовать росту инвестиций. С учетом того, что Центробанк поднимал учетную ставку до 20%, это оказало очень серьезное влияние на темпы инвестиций. Причем, отмечу, что вопрос источника инвестиций для нормализации экономики — очень серьезный не только для Новосибирской области, но и для всей страны. Ни банки, ни биржи, ни частный капитал в целом не берут на себя задачу проведения модернизации экономики нашей страны. Для многих районов области основными источниками инвестиций являются бюджетные инвестиции. В рамках существующих рыночных механизмов мы не можем преодолеть эту ситуацию.

Виталий Шовтак занимает должность заместителя министра экономического развития Новосибирской области. Окончил экономический факультет (1999), факультет философии (2001) и аспирантуру Новосибирского государственного университета (2002). Кандидат экономических наук (2007). С 2000 года преподает (ассистент, старший преподаватель) на кафедре политической экономии НГУ. Педагогическая деятельность: лекции и семинары по курсу «Основы экономической теории» (ГФ, ФЕН). Основные направления научных исследований: государственное регулирование экономики, экономика США, экономика России.

Подготовлено на основании выступления на общественных слушаниях по исполнению бюджета Новосибирской области